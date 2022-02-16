Уфа, 16 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Одноэтажное шлакоблочное здание загорелось в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

МЧС РФ Пожар

Сообщается, что днем 16 февраля спасатели получили сообщение, что на ул. Дмитрия Донского загорелось одноэтажное шлакоблочное здание размерами 10×20 метров, предположительно здание автосервиса.

По тревоге были подняты 25 огнеборцев на шести единицах техники. На тушение было подано два ствола РСК-50 и один ствол на защиту соседних зданий.

В настоящее время тушение продолжается.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным сведениям, никто не погиб и не пострадал. Из соседних домов было эвакуировано пять человек, детей среди них нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из здания гостиницы эвакуировали более ста человек.