Москва, 16 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Ситуация на европейском газом рынке может стабилизироваться уже сегодня. Для этого необходим запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

ПАО «Газпром» «Северный поток — 2»

«Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск «Северного потока — 2», — написал он в своей колонке для «Энергетической политики».

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Новак считает, что использование 55 млрд кубометров газа из «Северного потока — 2» для производства электроэнергии вместо угля позволит Евросоюзу снизить общий объём выбросов СО2 на 14%.

Вице-премьер отметил, что одной из основ стабильности современного глобального мира является надёжное энергоснабжение.

«На примере прошлого года мы убедились, что резкие и необдуманные решения в фундаментальной для мировой экономики отрасли приводят к негативным последствиям для всего глобального рынка, для промышленности, науки, транспорта и самое главное, наносят ущерб благополучию людей», — указал Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее физит-теплоэнергетик, предприниматель Николай Пальченко заявил, что от затягивания ситуации с сертификацией «Северного потока — 2» проиграют только Германия и Европа.

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Напомним, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру сертификации газопровода временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США. В феврале посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что объективных причин для затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2» нет.