Москва, 16 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий микробизнесу, в частности, индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам проводить инкассацию в банкоматах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума

«Сегодня во многих населенных пунктах закрываются офисы банков и с помощью закона можно решить проблему инкассации», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Банковским платежным агентам (субагентам) с банкоматами дается право приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления сумм принятых наличных на их банковские счета.

Нормы коснутся нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.