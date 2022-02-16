Тюмень, 16 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Тюменской области осуждён врач-стоматолог с поддельным дипломом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

rgerber На приеме у стоматолога

Установлено, что подсудимый приобрёл поддельный диплом врача-стоматолога, якобы выданный Саратовским государственным медицинским университетом. Данный фальшивый документ предъявил для трудоустройства в отдел кадров больницы в Заводоуковске и был принят на должность стоматолога. По запросу сотрудников отдела кадров были получены сведения о том, что новый сотрудник в вузе никогда не обучался и документ об образовании ему никогда не выдавался.

Лже-стоматолог приговорён судом на ограничение свободы сроком в три месяца за подделку документов.