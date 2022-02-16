Москва, 16 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о взыскании денег чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность получения денег не доказана, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Средства изымаются в государственную казну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Законопроект касается чиновников, депутатов и всех лиц, обязанных сдавать декларации», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («СРЗП).

Если в ходе осуществления указанной выше проверки не были обнаружены сведения, подтверждающие законность поступления денежных средств на счета бывшего должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если их общая сумма превышает 10 тыс. рублей.