Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Напавшие в Екатеринбурге на женщину и её дочь подростки-мигранты давно кошмарят район. Об этом написал в соцсети свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

По его словам, они пристают к девушкам и воруют телефоны. При этом полиция их знает. Одно из нападений, которое сейчас обсуждает вся страна, произошло 11 февраля. В результате у известного на Урале педагога перелом, она госпитализирована, а у её дочери сотрясение головного мозга.

«Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет», — отметил Куйвашев. И добавил, что ждёт сообщений от всех, кто пострадал от этой банды. Обещает разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение было совершено 11 февраля. На свердловчанок набросились несколько граждан явно не местного происхождения. При этом полиция задержала только одного.