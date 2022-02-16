Лос-Анджелес, США, 16 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Количество прослушиваний песен рэпера Dr. Dre в сервисе Apple Music увеличилось в пять раз. Об этом 16 февраля пишет Billboard.

Jason Persse Dr. Dre

По данным издания, увеличение числа стримингов стало следствием выступления Dr. Dre на «Супербоуле». Изменения в количестве прослушиваний также коснулось исполнителей Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, 50 Cent and Kendrick Lamar, которые тоже приняли участие в шоу.

ИА REGNUM напоминает, что Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre изначально были заявлены в программе выступлений между таймами «Супербоула». Однако неожиданно для зрителей 14 февраля 2022 года на сцене также появился рэпер 50 Cent, который исполнил свой хит In Da Club.