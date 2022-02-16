Тбилиси, 16 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 16 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 11:37 по тбилисскому времени (10:37 мск). Эпицентр находился в 26 километрах юго-западней Дманиси и в девяти километрах от деревни Самеба. Гипоцентр находился на глубине девяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В этот же день землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали на западе Армении.

Напомним, недалеко от Самебы вечером 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,2. Это были самые сильные подземные толчки, зафиксированные в Грузии с 2012 года.