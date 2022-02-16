Сеул, , 15:00 — REGNUM Южнокорейские компании пообещали увеличить объём инвестиции в сектор полупроводников до 56,7 трлн вон (~$47,36 млрд) в связи с острой глобальной конкуренцией и сбоев в цепочке поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Полупроводники NXP

Согласно опубликованным данным, соответствующий план был представлен Корейской ассоциацией полупроводниковой промышленности после опроса членов ассоциации на тему инвестиционных планов на год.

Если данный план будет исполнен, то по сравнению с 2021 годом объем инвестиций увеличится на 10%.

Как отметили в министерстве, крупные производители чипов планируют выделить 53,6 трлн вон (~$44,7 млрд), а более мелкие фирмы, работающие в области беспроводных систем и других полупроводниковых систем, — 1,3 трлн вон (~$1,08 млрд). Детальный инвестиционный план по компаниям не раскрывается.

По данным министерства, в целях поддержки отрасли правительство также намерено увеличить объём инвестиций в соответствующие промышленные комплексы и создать организацию, отвечающую за административную поддержку.