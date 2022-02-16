Вашингтон, 16 февраля 2022, 14:59 — REGNUM Американским властям, возможно, придется тратить до $22 млн в месяц на проведение тестирований на коронавирус, если не будет возвращена обязательная вакцинация от этого патогена, сообщает 15 февраля The Hill.
Об этом заявил Джейсон Миллер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Белого дома.
По его словам, федеральное правительство нанимает около 20 тыс. новых сотрудников каждый месяц и не может требовать от них вакцинации.
В январе федеральный судья в Техасе заблокировал обязательную вакцинацию для федеральных служащих, которую ввел президент США Джо Байден, постановив, что такое требование превышает его полномочия как президента США.