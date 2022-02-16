Вашингтон, 16 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Американским властям, возможно, придется тратить до $22 млн в месяц на проведение тестирований на коронавирус, если не будет возвращена обязательная вакцинация от этого патогена, сообщает 15 февраля The Hill.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

Об этом заявил Джейсон Миллер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Белого дома.

«Хотя большинство федеральных гражданских служащих полностью вакцинированы, сотни тысяч из них так не сделали прививку», — говорится в заявлении Миллера, сделанном в конце января.

По его словам, федеральное правительство нанимает около 20 тыс. новых сотрудников каждый месяц и не может требовать от них вакцинации.

В январе федеральный судья в Техасе заблокировал обязательную вакцинацию для федеральных служащих, которую ввел президент США Джо Байден, постановив, что такое требование превышает его полномочия как президента США.