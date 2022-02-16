Москва, , 14:59 — REGNUM В России в ходе тестирования через специальное мобильное приложение впервые были проведены переводы в цифровых рублях, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Цифровой рубль Центробанк РФ

«Предполагается, что это только начало, и ЦБ РФ совместно с другими участниками в течение 2022 года будет продолжать разрабатывать и тестировать различные сценарии.

Цифровой рубль — это обычная национальная валюта, которая будет централизованно эмитироваться Центральным Банком России и иметь свой уникальный цифровой код.

Хранить подразумевается на электронном кошельке. Его использование в принципе не будет отличаться ничем от обычных онлайн платежей для рядового пользователя. Предполагается, что владельцы денежных средств будут иметь возможность конвертации из одной формы в другую без ограничений.

Когда именно цифровой рубль получит распространение — пока не известно, и будет зависеть от результатов тестирований, но уже сейчас можно выделить ряд преимуществ.

Цифровой рубль — это новые возможности и прогрессивный формат с точки зрения бухгалтерского учета и банковского обслуживания.

Во-первых, это банально уберет затраты на печатание денег, их хранение, транспортировку.

Во-вторых, все операции с использованием цифрового рубля будут сохраняться и будут доступны в блокчейне, поэтому мошеннические и незаконные операции будет проще выявлять.

Также одно из главных отличий цифрового рубля состоит в том, что он хранится не на конкретном счете конкретного банка, а в цифровом кошельке. Это даёт возможность проводить операции из любого места, в том числе и офлайн.

С одной стороны, идея цифрового рубля состоит в усиление контроля транзакций, с другой стороны — цифровой рубль также снизит риск кражи средств мошенниками.

Появление цифрового рубля также сократить затраты на обслуживание и переводы и упростит ведение бухгалтерского учета для бизнеса. Это прямое финансовое взаимодействие с участниками экономики и экосистемами без посредников.

В свете возможных санкций и отключения от SWIFT, правительство России и ЦБ РФ могут ускорить введение цифрового рубля для обеспечения трансграничных транзакций.

Идея цифровых валют не нова, и другие центральные банки по всему миру имеют аналогичные планы в отношении цифровой валюты, управляемой государством.

Но у России более серьезная мотивация — она стремится уменьшить зависимость от доллара США, укрепить рубль в глобальном масштабе и свести к минимуму риск санкций.

Ближе всего к реальному запуску и использованию находится Китай, где цифровой юань тестируется уже больше года.

Конечно, есть риск, что всё новое и прогрессивное воспринимается с опаской и осторожностью, и часть россиян не заинтересуется цифровым рублём, но, как говорится — прогресс невозможно будет избежать, и это лишь вопрос времени.

Тем более, что цифровой рубль выведет российскую платежную систему на принципиально новый уровень и повысит надежность и прозрачность денежных расчетов в российской экономике. Центральный банк РФ также увеличит свою роль в мировой экономике», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и уже провели первые переводы в этой форме денег между гражданами.

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