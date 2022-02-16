Приштина, 16 февраля 2022, 15:00 — REGNUM Университетский клинический центр Косово 15 февраля получил 675 больничных коек в дар от японского агентства по международному сотрудничеству JICA. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Больничная койка
Больничная койка

По данным журналистов, министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити выразил благодарность японскому государству и заявил, что подобные вклады будут иметь непосредственное влияние на качество предоставляемых медицинских услуг в Косово.

По словам Ляфити, улучшение системы здравоохранения является приоритетным направлением работы правительства Косово.

Поверенный в делах при посольстве Японии в Косово Яманка Кейсуке заявил, что предоставление коек стало второй частью проекта стоимостью 846 тысяч евро, реализуемого этой восточной страной, и призвал считать подарок символом сотрудничества и любви к косовскому народу.

Глава балканского отделения JICA Джиро Такеичи заявил, что 359 коек останутся в распоряжении университетского клинического центра, а остальные 316 будут переданы в шесть муниципальных больниц, в том числе в Митровице и Призрене.

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