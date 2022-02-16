Приштина, Сербия, 16 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Университетский клинический центр Косово 15 февраля получил 675 больничных коек в дар от японского агентства по международному сотрудничеству JICA. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Больничная койка

По данным журналистов, министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити выразил благодарность японскому государству и заявил, что подобные вклады будут иметь непосредственное влияние на качество предоставляемых медицинских услуг в Косово.

По словам Ляфити, улучшение системы здравоохранения является приоритетным направлением работы правительства Косово.

Поверенный в делах при посольстве Японии в Косово Яманка Кейсуке заявил, что предоставление коек стало второй частью проекта стоимостью 846 тысяч евро, реализуемого этой восточной страной, и призвал считать подарок символом сотрудничества и любви к косовскому народу.

Глава балканского отделения JICA Джиро Такеичи заявил, что 359 коек останутся в распоряжении университетского клинического центра, а остальные 316 будут переданы в шесть муниципальных больниц, в том числе в Митровице и Призрене.