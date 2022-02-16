Кострома, , 14:56 — REGNUM Новым уполномоченным по правам человека в Костромской области станет Владимир Кирпичник — бывший заместитель губернатора по вопросам безопасности. Проект постановления об этом размещён на сайте Костромской областной думы.

Владимир Кирпичник Https://adm44.ru

Напомним, прежний омбудсмен Вадим Смирнов подал в отставку с формулировкой «по собственному желанию» 16 декабря 2021 года. Он занимал эту должность с 2013 года.

Владимиру Кирпичнику 62 года. Он окончил Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова и академию ФСБ. Служил в органах госбезопасности, работал замначальника внутреннего контроля в Московской объединенной электросетевой компании, начальником управления безопасности костромского отделения «Сбербанка». С 2012 по 2020 году трудился заместителем костромского губернатора по вопросам безопасности. В его обязанности входила защита населения от чрезвычайных ситуаций, вопросы гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, взаимодействие с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционными и правоохранительными органами, военным комиссариатом. В 2021 году он возглавил новый Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.

Отметим, что на следующий день после увольнения Смирнова — 17 декабря 2021 года выдвижение Кирпичника на его место поддержал председатель Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов, президент адвокатской палаты региона Николай Жаров, председатель «Совета матерей» Таисия Котяшкина. Они отметили «перспективность, ум, честность, опытность» и другие «исключительные» качества кандидата. Решить вопрос о назначении Кирпичника должны депутаты Костромской областной думы. Заседание, на котором будет рассмотрен проект постановления, состоится 17 февраля.

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