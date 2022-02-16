Джакарта, , 14:53 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 64 718 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежедневный прирост носителей коронавируса стал рекордным с начала пандемии.

По состоянию на 16 февраля в Индонезии выявлено 4 966 046 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 25 386 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 375 234 человека.

В период с 14 по 15 февраля 2022 года зарегистрировано 167 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 145 622 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 68% от 1090 пациентов с COVID-19, умерших с января, не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

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