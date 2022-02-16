Бухарест, , 14:52 — REGNUM Утром 16 февраля в столице Румынии Бухаресте было зарегистрировано максимальное в новейшей истории города превышение уровня загрязнения воздуха. Об этом 16 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в некоторых городских районах соответствующие показатели превышают норму на 700%. Наиболее драматическая ситуация сложилась в столичных кварталах «Ферентари» и «Пантелимон», а также в районе окружного шоссе «Джурджу».

По предварительным данным, причиной сложившейся ситуации стало увеличение выбросов в атмосферу продуктов горения твердотопливных печей в квартирах и частных домах и массовая утилизация автомобильных покрышек и других автозапчастей на местных СТО.

О сложившейся ситуации информированы представители городской администрации и примар (мэр) Бухареста Никушор Дан.