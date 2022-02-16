Сыктывкар, 16 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, сообщает республиканское правительство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самоизоляция

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Согласно изменениям, на территории региона отменяется обязательное соблюдение самоизоляции при появлении признаков ОРВИ, а также при контакте с заболевшими ковидом. Также отменена 14-дневная изоляция для вахтовиков с отрицательным результатом ПЦР и отсутствием у них антител, а также для людей, контактировавших с ними. Кроме того, из документа исключен пункт об обязательном ношении перчаток.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области отменили обязательное ношения перчаток для работников сферы услуг и транспорта.