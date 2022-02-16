Тамбов, , 14:50 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки был госпитализирован 131 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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16 февраля выявлено 1369 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 85 тыс. 126 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 65 тыс. 812 пациентов, в том числе 905 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2050 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.