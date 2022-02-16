Сертолово, Ленинградская область, 16 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В городе Сертолово Ленинградской области открылось первое в России отделение «Почты России», возведенное с применением быстровозводимых конструкций. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

На официальном открытии отделения с индексом 188 632 присутствовали губернатор региона Александр Дрозденко и директор макрорегиона «Северо-Запад» «Почты России» Дмитрий Серебренников.

«Мы в конце прошлого года первые в России запустили новый формат отделения почтовой связи. Это так называемая быстровозводимая конструкция. Мы сделали этот пилотный проект в рекордно короткие сроки, это заняло меньше трёх месяцев с начала старта и до момента запуска отделения», — рассказал Дмитрий Серебренников.

Здание имеет лаконичный дизайн с применением деревянных деталей. Внутри интерьер оформлен с использованием фирменных цветов бренда — синего и белого.

«Отделение уже запущено и обслуживает 15 тысяч жителей. Отдельно стоящее здание во многом удобнее для жителей, так как можно подъехать на автомобиле. При этом оно расположено рядом с жилыми домами», — отметил Александр Дрозденко.

На сегодняшний в Ленобласти работает 460 отделений почтовой связи, в том числе 293 в сёлах. Отметим, что «Почта России» планирует открыть еще порядка 10 новых отделений и провести ремонт на 85 объектах.

Напомним, 15 февраля на Невском проспекте Петербурга открыли флагманское отделение «Почты России».