Тегеран, , 15:10 — REGNUM США и страны Европы не прошли проверку на выполнение своих обязательств по «ядерной сделке». Тегеран не намерен вести с ними переговоры за пределами дискуссий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), написал секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани 16 февраля в Twitter.

Али Шамхани Mehr News Agency

По его словам, сделка теперь превратилась в пустую оболочку.

«США и Европа провалили проверку на выполнение своих обязательств по СВПД», — заявил Шамхани. «Не будет никаких переговоров с США и бездействующей Европой вне рамок СВПД», — подчеркнул он.

Переговоры по возобновлению СВПД по ядерной программе Ирана и снятию американских санкций проходят в настоящее время в Вене. Восьмой раунд переговоров, как сообщало ИА REGNUM, начался 27 декабря.

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