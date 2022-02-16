Скопье, , 14:56 — REGNUM Правительство Северной Македонии 15 февраля одобрило программу капитальных субвенций на составление региональных планов по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Тетово, Северная Македония Rašo

Программа предполагает улучшение сельской инфраструктуры.

Пользователями средств, выделенных в рамках программы, станут муниципальные центры по развитию, зарегистрированные в соответствии с законом о равномерном региональном развитии.

Избранные проекты должны быть реализованы в течение 20 месяцев со дня подписания соглашения о финансировании. Пользователи субвенций должны представить финансовый отчет и рассказ о проделанной работе не позднее, чем через 15 дней после окончания этого срока.

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