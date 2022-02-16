Скопье, 16 февраля 2022, 14:56 — REGNUM Правительство Северной Македонии 15 февраля одобрило программу капитальных субвенций на составление региональных планов по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
Субвенции — отчисления из центрального бюджета в местные на реализацию каких-то конкретных целей.
Программа предполагает улучшение сельской инфраструктуры.
Пользователями средств, выделенных в рамках программы, станут муниципальные центры по развитию, зарегистрированные в соответствии с законом о равномерном региональном развитии.
Избранные проекты должны быть реализованы в течение 20 месяцев со дня подписания соглашения о финансировании. Пользователи субвенций должны представить финансовый отчет и рассказ о проделанной работе не позднее, чем через 15 дней после окончания этого срока.
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