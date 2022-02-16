Скопье, 16 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 15 февраля одобрило программу капитальных субвенций на составление региональных планов по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Rašo Тетово, Северная Македония

Программа предполагает улучшение сельской инфраструктуры.

Пользователями средств, выделенных в рамках программы, станут муниципальные центры по развитию, зарегистрированные в соответствии с законом о равномерном региональном развитии.

Избранные проекты должны быть реализованы в течение 20 месяцев со дня подписания соглашения о финансировании. Пользователи субвенций должны представить финансовый отчет и рассказ о проделанной работе не позднее, чем через 15 дней после окончания этого срока.