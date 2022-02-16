Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о попытке познакомиться с мужчиной на улице. Об этом 16 февраля пишет BuzzFeed.

Дрю Бэрримор Скриншот видео на YouTube

По словам Бэрримор, она подошла к незнакомцу на улице, предварительно надев на голову балаклаву, закрывающую её лицо. Актрисе понравился молодой человек в парке и она попыталась узнать у него, состоит ли он в отношениях.

После того, как Бэрримор пообщалась с мужчиной, оказалось, что он вдвое младше неё. Узнав этот факт, актриса сняла балаклаву, так как решила, что у них «ничего не выйдет». В этот момент незнакомец понял, что перед ним стоит Дрю Бэрримор: «Это добавило ещё один уровень сюрреализма ко всей ситуации. Мы с ним посмотрели друг на друга, и я сказала: «Было очень приятно познакомиться с вами», — подытожила она

ИА REGNUM напоминает, что Дрю Бэрримор состояла в браке с арт-консультантом Уиллом Копельманом, сыном бывшего директора компании Chanel Ари Копельмана. Пара развелась в 2016 году — у них двое общих детей.

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