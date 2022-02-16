Астана, 16 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым командующим Силами особого назначения (СОН) республики Айткурмана Омарбеков. Сообщение об этом 16 февраля обнародовала пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — командующим Силами особого назначения», — говорится в сообщении.

Фактически Омарбеков руководит Службы государственной охраны с января, так как сначала был назначен и. о. командующего СОН.

Токаев снял предыдущего главу Службы государственной охраны 6 января, когда страну охватили беспорядки. Этот пост занимал Ардак Ашимбекулы.