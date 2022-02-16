Анкара, , 14:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением о проведении в Стамбуле трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам в самолете по прибытию из ОАЭ, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что в данный момент он хочет узнать, как глава Российского государства отнесется к такой идее во время предстоящей телефонной беседы лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возможность принятия правительством России закона, который позволяет вводить санкции в отношении граждан и компаний Великобритании, не исключена.