Казань, 16 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Казани 35-летнюю женщину телефонный мошенник убедил оформить кредит на сумму более 1 млн рублей. Он оставался с потерпевшей на связи в течение трех часов и не позволял отвечать на другие входящие звонки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

На телефон пострадавшей позвонил голосовой помощник одного из банков и поведал о мошеннических действиях с ее расчетным счетом. Затем с этого же номера позвонил якобы сотрудник банка и заверил, что на женщину был оформлен кредит. Быстрое переоформление позволит избежать потери денег. Мошенник предоставил не поверившей горожанке свои данные и попросил позвонить в службу безопасности банка. Женщине подтвердили наличие данного сотрудника. Позднее с ней связались и убедили в оформлении кредита. Злоумышленник не позволял отвечать на другие входящие звонки и оставался с потерпевшей на связи на протяжении трех часов. Для зачисления денег на погашение кредита он диктовал разные реквизиты карт. За несколько операций женщина перевела мошеннику более 1 млн рублей. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, «спасение» накоплений обернулось потерями для семьи из города Набережные Челны.

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