Углич, Ярославская область, 16 февраля 2022, 14:50 — REGNUM Угличский районный суд Ярославской области осудил мужчину за мошенничество, совершённое во время заключения. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Будучи заключённым, мужчина, в октябре 2020 года звонил на случайные номера людям под видом знакомого. Стоит отметить, что в это время он уже отбывал наказание за ранее совершённые преступления, общим сроком на 5 лет и 9 месяцев.
На заседании сам мужчина вину признал, давать показания отказался. С учётом неотбытой части ранее назначенного наказания его приговорили к 3 годам 6 месяцам и 5 дням лишения свободы в колонии строгого режима.