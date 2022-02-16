Углич, Ярославская область, 16 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Угличский районный суд Ярославской области осудил мужчину за мошенничество, совершённое во время заключения. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Будучи заключённым, мужчина, в октябре 2020 года звонил на случайные номера людям под видом знакомого. Стоит отметить, что в это время он уже отбывал наказание за ранее совершённые преступления, общим сроком на 5 лет и 9 месяцев.

«В ходе диалога будущие потерпевшие сами называли имя человека, за которого приняли мошенника. У кого-то он просто просил денег в долг, другим сообщал, что ему нужно срочно погасить задолженность по кредиту. Ещё одного потерпевшего пытался убедить, что попал в аварию и ему нужно срочно заплатить другому участнику ДТП, чтобы тот не вызывал сотрудников ГИБДД. В результате действий преступника потерпевшие перевели мошеннику более 31 тысячи рублей», — пояснил детали суд.

На заседании сам мужчина вину признал, давать показания отказался. С учётом неотбытой части ранее назначенного наказания его приговорили к 3 годам 6 месяцам и 5 дням лишения свободы в колонии строгого режима.