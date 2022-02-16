Москва, 16 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В целом, говорить о сроках внедрения цифровой валюты в России в массы пока рано, на это потребуются годы, так как инфраструктуру придется строить почти заново, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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«Сами системы цифровых валют все еще проходят этапы тестирования, причем не только в России, но и в странах, которые начали запускать цифровые валюты заметно раньше: Китае, Японии, США.

Это не означает, что Россия не может создать рабочую систему раньше этих стран, но все же пока тот же Китай заметно впереди, так как в отдельных регионах на цифровые юани уже можно покупать товары в крупных торговых сетях.

Сам по себе цифровой рубль вполне может стать успешным проектом, так как существенная (если не большая) часть страны пользуется безналичными переводами, а цифровые технологии в области банкинга в РФ — одни из лучших (если не лучшие) в мире.

В эпоху глобализации и ухода существенной доли бизнеса в интернет «классические» фиатные деньги становятся все менее востребованы, особенно с приходом пандемии, а та же система СБП на самом деле все же имеет минимальный трехдневный период начисления денег на счет, а «моментально зачисляются» по сути просто цифры на мобильном приложении.

Главное преимущество цифровой валюты — это простота и скорость безналичных операций. Для россиян, привыкших пользоваться онлайн-сервисами крупных банков и экосистем, визуально мало что изменится.

Потребители все также будут видеть цифры на экранах мобильных устройств, но вот система, которая будет стоять за этими цифрами, сделает процессы удобнее для регуляторов, банков, гос. учреждений и прочего.

Также из преимуществ можно выделить повышенную защищенность электронных кошельков, снижение транзакционных издержек (комиссий банков), а также упрощённый доступ для государства (налоговой службы, полиции и других органов) для отслеживания денежных потоков.

Это в целом повысит безопасность системы и поможет более эффективно бороться с довольно популярными в наше время видами мошенничества, но в то же время может стать и минусом при злоупотреблении приватностью клиентов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля российские банки начали тестирование платформы цифрового рубля. Первые переводы уже проведены успешно.

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