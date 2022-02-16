София, , 14:41 — REGNUM Софийский университет национального и мирового хозяйства (СУНМХ) пописал Меморандум о полномасштабном сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Об этом 16 февраля сообщает БНР.

Флаги России и Болгарии

Согласно официальной информации, новый документ предусматривает развитие двусторонних контактов в образовательной сфере, а также обмен опытом в научных разработках и исследовательской деятельности.

«Наше партнерство откроет новые возможности в общении между студентами и преподавателями двух государств и поможет найти дополнительные пути для пропаганды науки», — резюмировал ректор СУНМХ Димитр Димитров.

Предполагается, что в ближайшее время на реализацию подобных международных проектов из государственного бюджета Болгарии будет выделено около $200 тыс. По некоторым данным, в разработке болгарского министерства образования и науки находятся проекты укрепления сотрудничества вузов Болгарии с университетами и институтами Москвы, Новосибирска, Ярославля и других городов Российской Федерации.