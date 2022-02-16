Москва, 16 февраля 2022, 14:41 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложение о создании цифровой платформы по занятости мигрантов в строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.
«Поддерживаю создание цифровой платформы по мигрантам», — сказал Хуснуллин в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
Он привел аналогию цифровой платформы Союза строителей Турции.
«И СРО должно этим заниматься в том числе, чтобы мы понимали каждого рабочего, кто нам нужен», — отметил замглавы правительства РФ.
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