Москва, , 14:41 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложение о создании цифровой платформы по занятости мигрантов в строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Марат Хуснуллин Mos.ru

«Поддерживаю создание цифровой платформы по мигрантам», — сказал Хуснуллин в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Он привел аналогию цифровой платформы Союза строителей Турции.

«И СРО должно этим заниматься в том числе, чтобы мы понимали каждого рабочего, кто нам нужен», — отметил замглавы правительства РФ.

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