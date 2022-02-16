Москва, 16 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложение о создании цифровой платформы по занятости мигрантов в строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Mos.ru Марат Хуснуллин

«Поддерживаю создание цифровой платформы по мигрантам», — сказал Хуснуллин в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Он привел аналогию цифровой платформы Союза строителей Турции.

«И СРО должно этим заниматься в том числе, чтобы мы понимали каждого рабочего, кто нам нужен», — отметил замглавы правительства РФ.