Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Швеция не планирует вступать в Североатлантический альянс. Об этом 16 февраля заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

В декларации о внешней политике на 2022 год, которую Линде представила в риксдаге (парламента) страны, глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «право самостоятельно выбирать политику безопасности имеет центральное значение для безопасности» страны.

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«Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Наша политика безопасности остаётся неизменной», — указала Линде.

Министр пояснила, что неучастие Швеции в военных союзах «служит нам на пользу и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе».

«Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая основывается на двух столпах: укреплении национального потенциала и углублении международного сотрудничества в области обороны», — добавила она.

По мнению Линде, такой курс нацелен на активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

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Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях Североатлантического альянса усилить сотрудничество со Швецией и Финляндией. По его словам, военный блок готов принять в свои ряды новые страны, однако окончательное решение Стокгольм и Хельсинки должны принимать самостоятельно.

На что статс-секретарь главы шведского правительства Карин Валленстен заявила, что позиция Швеции по возможности вступления в НАТО остаётся неизменной даже на фоне ситуации вокруг Украины — быть сильным партнёром НАТО, но не вступать в организацию.