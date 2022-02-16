Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин требует установить личности всех молодых людей, которые вечером 11 февраля избили жительницу Екатеринбурга и её дочь. Об этом сообщает Следственный комитет.

Александр Бастрыкин

Sledcom.ru

Также руководитель требует добиваться в суде заключения подозреваемых в нападении под стражу. Такое поручение он дал руководству следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в районе улицы Пехотинцев. На женщин напали несколько подростков. При этом в УМВД по Екатеринбургу заявили, что к нападению причастен только один из них — 17-летний. Он был задержан.

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