Чита, , 14:33 — REGNUM За январь 2022 года в Забайкалье заметно подешевели услуги воздушного транспорта — на 18,7%. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики. Также известно, что дешевле жителям региона стали обходиться экскурсионные услуги — на 14,4%, услуги железнодорожного транспорта — на 8,9%, а также — услуги в сфере зарубежного туризма — на 6,7% и в сфере внутреннего туризма — на 4,1%.

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Одновременно наблюдался рост тарифов на услуги правового характера — на 6,4%, услуги городского пассажирского транспорта — на 4,9%, ветеринарные услуги — на 4,3%, услуги страхования — на 2,9%, услуги фотоателье — на 2,1%, услуги организаций культуры — на 1,7%, санаторно-оздоровительные и услуги банков — на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 1,3%, в том числе на продовольственные товары — на 2,3%, непродовольственные товары — на 1,1%.

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