Москва, , 14:31 — REGNUM В 2021 году имя Лев вышло на четвёртое место по популярности в Москве, сообщает 16 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Самыми популярными женскими именами в российской столице стали София (Софья) (2940), Мария (2171), Анна (2138), Алиса (1871) и Ева (1638). Среди мужских имен лидируют Александр (2532), Михаил (2373), Максим (2305), Лев (1735). Пятое место поделили Артём и Марк (по 1722).

Растёт популярность женских имён Эмилия, Диана, Мия, Аделина, Оливия и Аврора, а также мужских имён Арсений, Богдан, Евгений, Роберт, Савелий и Леон.

В 2021 году в Москве появились мальчики Брониславы, Матфеи, Мефодии, Елизары и Святогоры и девочки Лады, Пелагеи, Марфы, Февронии, Радославы и одна Румяна.

«Также среди необычных женских имен встречались Земфира, Лолита, Мэри, Тереза, Мальвина, Фрейя, Дельфина, Космея, Ариэль, Медея, Муза, Электра», — рассказали в мэрии.