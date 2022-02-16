Аша, Челябинская область, , 16:18 — REGNUM Встречу с учащимися школы №7 города Аши (Челябинская область) провёл в честь Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.

Антон Николаев Фото из личного архива Антона Николаева

На встречу с ветераном, которая состоялась накануне, 15 февраля, пришли порядка 40 учащихся девятых классов. Ветеран СОБР рассказал о том, что такое для него праздник 23 февраля.

В школе Аши Фото из личного архива Антона Николаева

Антон Николаев, участник Первой чеченской войны, показал старшеклассникам документальный фильм «В Грозном идёт «дождь», посвящённый мартовским событиям 1996 года.

Ветеран СОБР на встрече со школьниками Фото из личного архива Антона Николаева

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Антон Николаев «Рассказал о событиях марта 96-го года: как что происходило, кто основной удар держал и так далее. Рассказал, как СОБР участвовал и ОМОН. Ведь мартовские события — часть истории».

Учащимся школы показали фильм о Первой чеченской войне Фото из личного архива Антона Николаева

По словам ветерана, раньше об этих событиях старшеклассники ничего не слышали, поэтому в классе было очень тихо: ребята слушали с большим интересом.

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