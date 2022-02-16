На Урале ветеран СОБР провёл к Дню защитника Отечества встречу с учащимися
Аша, Челябинская область, 16 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Встречу с учащимися школы №7 города Аши (Челябинская область) провёл в честь Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.
На встречу с ветераном, которая состоялась накануне, 15 февраля, пришли порядка 40 учащихся девятых классов. Ветеран СОБР рассказал о том, что такое для него праздник 23 февраля.
Антон Николаев, участник Первой чеченской войны, показал старшеклассникам документальный фильм «В Грозном идёт «дождь», посвящённый мартовским событиям 1996 года.
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По словам ветерана, раньше об этих событиях старшеклассники ничего не слышали, поэтому в классе было очень тихо: ребята слушали с большим интересом.
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