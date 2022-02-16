Варшава, , 14:30 — REGNUM В Варшаве зарегистрировано более 2 миллионов автомобилей. Об этом 16 февраля сообщило Центральное статистическое управление Польши на странице в соцсети Twitter.

Автомобили Michael Gil

«Количество транспортных средств, зарегистрированных состоянием на 31 января 2022 года — 2 009 458, в том числе: легковых автомобилей — 1 526 850, автомобилей с электроприводом — 4 094», — говорится в сообщении.

Для сравнения, на конец 2020 года в польской столице было 1 935 059 транспортных средств, включая электромобили. Последних было — 4 269. С 1 января по 31 декабря 2021 года столичные чиновники зарегистрировали 276 240 автомобилей. Годом ранее — 281 522, а в 2019 году — 342 913.

По данным Главного статистического управления, численность населения Варшавы составляет около 1,8 млн человек.

«Количество зарегистрированных автомобилей примерно на 10% больше численности населения», — говорится в сообщении.