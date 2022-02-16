Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова — бывшего главы Петроградского, а затем Калининского района Северной столицы.

Экс-глава Петроградского и Калининского районов Петербурга Иван Громов Gov.spb.ru

Решением Куйбышевского районного суда экс-чиновник заключен под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с декабря 2021 года, вместе с родным братом Павлом Громовым, который также находится под стражей как предполагаемый соучастник преступления.

Как сообщили 16 февраля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, городской суд удовлетворил ходатайство следователя и приобщил к материалам дела выписки по банковским счётам братьев Громовых, а также их жён, согласно которым на этих счетах зафиксирован огромный оборот денежных средств. Также следствием установлено, что в собственности отца Громовых имеется вертолёт. Свидетельство о регистрации воздушного судна также приобщено к делу.

Адвокат Ивана Громова просил избрать своему клиенту домашний арест или меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Он мотивировал это тем, что у Громова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей и неработающая супруга, а заграничный паспорт у него был изъят, поэтому скрыться он не может.

Что касается отцовского вертолета, то он оформлен на фирму отца-бизнесмена, и в этом сторона защиты не увидела ничего предосудительного.

«Громов пояснил, что его отец является предпринимателем, у него в разных городах России находятся сельхозпредприятия, и на данном виде транспорта он перемещался. Иногда с разрешения отца он тоже пользовался данным вертолётом», — отметили в ОПС.

Иван Громов просил заменить ему СИЗО домашним арестом, однако суд постановление районного суда оставил без изменений, а обвиняемого — под стражей.

Братьям Громовым инкриминируется восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165,5 млн рублей. Общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей. Обвинение в отношении Ивана Громова и его брата относится к тому периоду времени, когда чиновник возглавлял комитет по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга.

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