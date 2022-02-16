Пекин, , 14:30 — REGNUM В январе потребительские цены в Китае выросли на 0,9% (г/г). Как заявил 16 февраля инвестбанкир Евгений Коган, и без того низкая потребительская инфляция замедляется несколько быстрее ожиданий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Сопредседатель «Партии Роста» выделил несколько причин: «Низкий спрос со стороны населения. С одной стороны, неплохо, ведь из-за этого в Китае нет проблемы высокой инфляции. С другой стороны, «спячка» населения откладывает на неопределенный срок реализацию мечты китайского руководства сделать внутренний спрос таким же весомым драйвером роста экономики, как экспорт. Второе — снижение продаж жилья на 19% (г/г) затормозило рост цен на недвижимость. Третье — снижение инфляции в январе совпало с рекордным ростом новых депозитов домохозяйств. Наконец, всплеск кредитования в январе опять-таки слабо затронул домохозяйства и ипотечные займы».

По словам Когана, рост цен производителей также замедляется благодаря усилиям китайского руководства по сдерживанию цен на промышленные материалы и уголь. Однако он допускает, что этот эффект может носить краткосрочный характер. «Цены на сырье и материалы, используемые производителями, выросли на (г/г) 9,1%. Если смотреть месячную динамику, цены производителей снижаются второй месяц подряд. По сравнению с декабрем снижение составило 0,2%», — пояснил он.

Коган считает, что замедление инфляции производителей в Китае может охладить разгон инфляции в мире. К тому же высокий разрыв между ценами производителей и потребителей бьет по маржинальности компаний потребительского сектора Китая. «Низкая инфляция оставляет пространство для дальнейших шагов по смягчению денежно-кредитной политики в Китае», — добавил эксперт.