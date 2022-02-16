Самара, , 14:32 — REGNUM Более 400 должностных лиц было привлечено к административной ответственности за ненадлежащее содержание территорий в Самаре. Об этом 16 февраля сообщил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий на встрече главы области с активом многоквартирных домов региона.

Сугробы Дарья Драй © ИА REGNUM

Пресс-служба областного правительства приводит слова Берижицкого, который отметил, что в конце января-начале февраля ситуация по расчистке улиц от снега в области оценивается как достаточна сложная.

«Только по Самаре к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации этой работы в Самаре возбуждено 865 административных производств. И если рассчитать, что в среднем на административное производство приходится штраф в размере 20 тысяч рублей, то только по городу Самаре мы имеем штрафные санкции на сумму свыше 17 миллионов рублей. Эти деньги могли быть направлены на решение проблем», — приводит пресс-служба слова руководителя надзорного ведомства.

Сообщатся, что государственная жилищная инспекция Самарской области постоянно проводит проверки качества расчистки крыш и придомовых территорий от снега.

Так, в текущем году в регионе было обследовано более семи тысяч многоквартирных домов. В результате было выявлено свыше 1,2 тысяч нарушений со стороны управляющих организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить специальные меры поддержки по тем домам в Самарской области, в которых жилой фонд управляется самими жильцами.