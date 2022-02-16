Джакарта, 16 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Индонезию вылетел самолет за пострадавшей на Бали петербурженкой, сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии.

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«В 10 часов утра из аэропорта Жуковский в Индонезию вылетел самолет за петербурженкой, пострадавшей в несчастном случае на Бали», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Средства для транспортировки пострадавшей жительницы Санкт-Петербурга выделены из резервного фонда губернатора города.

Напомним, жительница Петербурга пострадала при столкновении двух водных скутеров на Бали в январе этого года. Пострадавшая находится в больнице, где ей провели операции.