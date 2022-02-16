Москва, , 14:28 — REGNUM Обновление системы предупреждения о ракетном нападении отвечает задаче укрепления национальной безопасности России, способствует повышению эффективности действий армии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Система противоракетной обороны Белого дома Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Модернизация позволит повысить характеристики данного комплекса, поможет лучше обнаруживать различные объекты в воздушном пространстве. Обновление системы соответствует изменениям Вооружённых сил РФ, переходу их на новый уровень.

Модернизированная система улучшит взаимодействие, как между военными, так и между военными и гражданскими структурами, использующими воздушное пространство.

Также обновлённый комплекс снизит возможность ошибки при определении типа объекта в небе, а значит, уменьшит риск военного ответа, укрепит международную безопасность.

Не исключено использование данной системы и для отслеживания космических угроз, в помощь гражданским средствам наблюдения, что повысит безопасность планеты в целом.

Велико значение модернизированного комплекса и для развития военной науки и технологий, создания их новых образцов и последующего производства.

Это положительно скажется на отечественной экономике, ведь в их изготовлении принимают участие сотни предприятий разных отраслей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в России должна быть окончена модернизация радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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