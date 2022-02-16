Найроби, 16 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Исследователи заявили, что провели анализ ДНК 4320 слоновьих бивней из 49 партий, которые были конфискованы таможенными службами в 12 африканских странах с 2002 по 2019 год. Полученные результаты ДНК-тестов помогут предотвратить деятельность транснациональных преступных организаций, занимающихся контрабандой частей тел животных. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

«Объединение этих результатов с данными, собранными сотрудниками правоохранительных органов, позволили нам связать факты об огромной преступной сети в единое целое», — сообщил биолог из Вашингтонского университета Сэмюэль Вассер, автор исследования проведенного совместно с помощником атташе Агентства национальной безопасности Найроби.

Слоновья кость экспортируется крупными партиями по 10 тонн. Ее отправляют в качестве морского груза и скрывают среди легальных экспортных товаров. По словам Вассера, наибольшее количество слоновьей кости в настоящее время вывозится из Уганды через кенийский морской порт Момбаса. Для перевозки товара используются также другие порты Кении и Нигерии.

Почти все грузы, нелегально ввезенные в больших объемах в качестве морских грузов, поступали из двух мест: небольших районов в Восточной и центральной части Западной Африки. Процесс сбыта слоновьих костей имеет много схожих черт со схемами, используемыми наркокартелями в ЮАР.

Известно, что предыдущее исследование, проведенное Вассером и его коллегами, выявило бивни одного слона, помещенные в разные контейнеры. Ученые пытались идентифицировать родственников слона, чьи бивни были похищены, используя образцы ДНК из фекалий, собранных по всей Африке. Это позволило определить место, где орудовали браконьеры, а также заключить, что торговлей слоновьих костей занимаются несколько транснациональных преступных организаций.

«Мы обнаружили, что небольшое число транснациональных преступных организаций ответственны за экспорт большинства крупных партий слоновой кости», — подчеркнул Вассер, добавив, что таких группировок насчитывается от трех до шести. Также исследователь рассказал, что браконьеры возвращаются к одним и тем же популяциям слонов.

Как утверждается, новое исследование поможет сотрудникам правоохранительных органов арестовать лидеров картелей, а не частных браконьеров.

Незаконный оборот продолжается, несмотря на всемирный запрет на торговлю слоновьей костью, принятый в 1989 году. Наибольший спрос на них наблюдается в странах Азии.

Популяция слонов постепенно сокращается на Африканском континенте. Если в 1979 году общая численность слонов составляла 1,3 млн особей, то в настоящее время — 415 тысячи особей.