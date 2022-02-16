Определились возможные соперники российских хоккеистов в полуфинале Игр
Пекин, 16 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Мужская сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпийских игр в Пекине с победителем матча Швеция — Канада. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.
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Это стало известно после победы сборной Финляндии в четвертьфинальном матче со Швейцарией (5:1).
Таким образом, в полуфинале Финляндия сыграет со Словакией, а Россия — с победителем матча Швеция — Канада.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла Данию со счётом 3:1 в четвертьфинале.
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