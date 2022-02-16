Тобольск, Тюменская область, 16 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Тобольске (Тюменская область) ученикам 8 класса школы №5 предложили решить задачу о скорости остывания трупа. Об этом сообщает «Вслух.ру».

(сс) Pochestorie Труп

Решить пример предложила учитель биологии. Задача вызвала негодование родителей, которое они вылили в социальных сетях.

Директор школы №5 Светлана Терентьева призналась, что её на фоне недавней гибели двух тобольских подростков тоже смутили условия задачи, однако учитель биологии уверила, что проконсультировалась с психологом, которая в свою очередь успокоила — 15-летним подросткам тема травмы не нанесёт, так как они уже в курсе неотвратимости смерти.

Причём отмечается, что многим ученикам задача понравилась, и они вычислили время остывания трупа вплоть до минуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске 11 февраля из окна многоэтажки в 10-м микрорайоне выпала девочка-подросток и разбилась насмерть, а в середине января погиб мальчик при падении с 15-го этажа.