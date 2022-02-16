Чита, , 14:26 — REGNUM Стоимость минимального набора продуктов питания по Забайкальскому краю в январе 2022 года составила 6649,80 рубля, что на 2,6% выше, чем в декабре 2021 года. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Рост цен Forex-seal.ru

Отмечается также, что среди непродовольственных товаров повышение цен отмечено на спички (на 9,6%), средства связи (на 6,3%), телерадиотовары (на 4,9%), продукцию садоводства (на 4,4%), игрушки (на 3,3%), фотоаппараты (на 2,8%), стеклянную посуду (на 2,3%), легковые автомобили (на 1,8%), электротовары и другие электроприборы (на 1,7%), мебель (на 1,1%), моющие и чистящие средства (на 1,0%).

Менее, чем на 1,0% подорожали топливо моторное, галантерея, товары для животных, трикотажные изделия, канцелярские товары, строительные материалы, табачные изделия, медицинские товары.

Снижение цен наблюдалось на перевязочные материалы (на 0,7%) и парфюмерно-косметические товары (на 0,3%). В группе медикаментов выросли цены от 4,1% до 1,3% на цефтриаксон, амброксол, номидес, анальгин, сульфацетамид, нимесулид, корвалол, бисопролол, эссенциале форте Н, ибупрофен, дротаверин, винпоцетин, валидол, глицин. Подешевели эналаприл (на 3,2%), омепразол (на 3,0%), амлодипин (на 2,4%), витамин Д3, эргоферон (на 0,9%), аллохол (на 0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 1,3%, в том числе на продовольственные товары — на 2,3%, непродовольственные товары — на 1,1%.

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