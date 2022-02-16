Кишинёв, 16 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Нет оснований полагать, что компания «Молдовагаз» не сможет вовремя рассчитаться с Газпромом за поставленный в текущем месяце газ. Об этом вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну 16 февраля заявил на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Могу вам сказать, что нет предпосылок, что они [«Молдовагаз»] не сумеют оплатить за февраль», — сказал вице-премьер.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что за поставки топлива в январе предприятие рассчиталось полностью. За газ, поставленный в первой половине текущего месяца, предприятие должно перечислить до 20 февраля $51,1 млн. «Молдовагаз» обратилось к абонентам с просьбой раньше рассчитаться с предприятием.

Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым прозападным руководством страны было заключено соглашение о поставках по плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском энергетическом рынке. В результате в ноябре цена на газ для Молдавии выросла примерно в три раза. Властям приходится каждый месяц искать средства, чтобы своевременно рассчитаться с российской стороной.